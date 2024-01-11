Сборная Норвегии по биатлону одержала досрочную победу в общем зачёте Кубка мира в эстафетах

Мужская сборная Норвегии досрочно выиграла общий зачёт эстафетных гонок Кубка мира – 2023/2024.

В текущем сезоне норвежцы не проиграли ни одной эстафеты, одержав четыре победы кряду. При этом, всего их победная серия на КМ длится уже 11 гонок.

Отметим, что в рамках оставшихся четырёх этапов Кубка мира запланирована лишь одна мужская эстафета. Даже в случае, если сборная Норвегии на ней не выступит, "Малый хрустальный глобус" получит эта страна.