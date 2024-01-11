Сборная Норвегии по биатлону выиграла 11-ю эстафету подряд
Команда не проигрывала с 2022 года
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Норвегии продолжает доминировать на этапах Кубка мира – 2023/2024.
В четверг, 11 января, норвежцы продлили победную серию в эстафетах до 11 гонок. Это произошло на пятом этапе Кубка мира – 2023/2024 в Рупольдинге (Германия).
Норвежцы не проигрывают в эстафетах с января 2022 года.
Биатлон. Кубок мира, пятый этап. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины
1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:09.49,6 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).
2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — отставание 45,0 секунды (2 + 7).
3. Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) + 58,7 (0 + 10).
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