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Сборная Норвегии по биатлону выиграла 11-ю эстафету подряд

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Команда не проигрывала с 2022 года

Сборная Норвегии по биатлону выиграла 11-ю эстафету подряд

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Норвегии продолжает доминировать на этапах Кубка мира – 2023/2024.

В четверг, 11 января, норвежцы продлили победную серию в эстафетах до 11 гонок. Это произошло на пятом этапе Кубка мира – 2023/2024 в Рупольдинге (Германия).

Норвежцы не проигрывают в эстафетах с января 2022 года.

Биатлон. Кубок мира, пятый этап. Эстафета, 4x7,5 км. Мужчины

1. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен) — 1:09.49,6 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов).

2. Германия (Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — отставание 45,0 секунды (2 + 7).

3. Италия (Элия Дзени, Дидье Биона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) + 58,7 (0 + 10).

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