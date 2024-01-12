Трансферный день в Европе, Эль-Класико в Суперкубке Испании и Бразилия с новым тренером. Главные новости за 11 января

Вчера каталонская "Барселона" в рамках полуфинального матча Суперкубка Испании одолела "Осасуну" со счетом 2:0 и обеспечила себе место в финальном матче, где ее ждет мадридский "Реал". Сам матч получился не очень зрелищным, каталонцы не могли открыть счет почти в течение часа. Но на 59-й минуте открыл Роберт Левандовский, а в концовке обеспечил победу Ламине Ямаль.

Румынский центральный защитник "Дженоа" Раду Дрегушин официально перебрался в "Тоттенхэм" и подписал с клубом контракт с до 2030 года. Сумма сделки по информации от Фабрицио Романо, составила 25 миллионов евро в качестве гарантированной выплаты, еще 5 миллионов прописаны в виде бонусов.

В обратном направлении ушел фланговый защитник "шпор" Джед Спенс, который перебрался в "Дженоа" на правах аренды до конца сезона. У генуэзцев также есть право выкупа Спенса за 10 миллионов евро.

Дортмундская "Боруссия" в клубных соцсетях объявила о возвращении Джейдона Санчо. Футболист покинул расположение "Манчестер Юнайтед". Напомним, ранее СМИ сообщали, что английский футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона. 23-летний Джейдон перестал попадать в заявку "красных дьяволов" после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Ранее в своей карьере англичанин уже выступал за дортмундскую "Боруссию", откуда и перебрался в "Манчестер Юнайтед" в 2021 году.

Мюнхенская "Бавария" официально сообщила о подписании защитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года и имеет опцию продления соглашения еще на один год. Защитник сборной Англии наденет футболку под номером 15. Фабрицио Романо сообщил, что сумма сделки составила около 4 миллионов евро.

Издание One Football сообщило, что мадридский "Реал" изучает возможность подписать бомбардира "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда. Несколько дней назад СМИ сообщали, что Мбаппе может изменить свое решение и остаться в "Пари Сен-Жермен". Поэтому "Реал" начал рассматривать другие варианты трансфера, среди них оказался Холанд.

Защитник Роман Гагун покидает "Верес", сообщает пресс-служба ровенского клуба. Контракт футболиста с командой завершился 31 декабря и стороны решили не продолжать сотрудничество. Гагун присоединился к составу ровенчан летом 2022 года.

61-летний специалист Доривал Жуниор назначен главным тренером сборной Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF). На этом посту он сменил Фернандо Диниза, который исполнял обязанности главного тренера. При нем "селесао" провели 6 матчей, потерпев 3 поражения.

Предыдущим местом работы Жуниора был "Сан-Паулу", с которым он работал с апреля 2023 года до 7 января текущего года. Ранее он также возглавлял "Сантос", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Крузейро", "Флуминенсе" и других. Напомним, что приоритетным вариантом для бразильцев был Карло Анчелотти, однако итальянец решил продлить контракт с мадридским "Реалом".