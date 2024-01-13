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Фигурное катание. Француз выполнил запретный прыжок, но стал чемпионом Европы. Видео

Общие новости

Очень жуткий момент

Фигурное катание. Француз выполнил запретный прыжок, но стал чемпионом Европы. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа стал чемпионом Европы 2024 на соревнованиях, прошедших в Литве. По итогам турнира он набрал 276,17 балла, что позволило ему безальтернативно одержать победу на континентальном первенстве.

Во время своего выступления француз совершил запрещенный прыжок "бэкфлип" – сальто назад в воздухе с приземлением на обе ноги. Этот трюк официально запретили в 1976 году (на чемпионате мира). За всю историю фигурного катания, кроме Адама, его исполняли Терри Кубичка (1976) и Сюрия Бонали (1998).

Судьи сняли с Хим Фа два балла за выполнение этого прыжка, но это не помешало ему завоевать золото с преимуществом более чем в 20 баллов над серебряным призером.

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фигурное катание
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