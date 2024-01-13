Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян и белорусов к нескольким видам турниров

В апреле 2023 года Всемирная федерация тхэквондо допустила россиян и белорусов к участию в соревнованиях под своей эгидой.

В этот раз руководство организации решило пойти еще дальше – разрешить индивидуальным нейтральным (так называемым) спортсменам участвовать в турнирах, которые находятся не под ее эгидой, но признаны ею.

"Мировое тхэквондо ранее не позволяло спортсменам AIN (нейтральным) участвовать в признанных Всемирным тхэквондо соревнованиях из-за сложности процесса проверки соответствия, требующего очень строгого процесса и финансирования. Однако Рада согласилась с тем, что AIN, которая уже выполнила критерии отбора для участия в проводимых соревнованиях, получит право участвовать в признанных соревнованиях" – говорится в сообщении.

Совет снова соберется на внеочередное заседание по случаю совместного тренировочного сбора тренеров и судей Олимпийских игр 2024 в Париже в Муджу 12 мая.