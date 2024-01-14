Бывший тренер Шахтера возглавил самый титулованный клуб Туниса

Бывший тренер "Шахтера" Мигель Кардосо возглавил самый тутулованный клуб Туниса - "Эсперанс".

По информации, контракт португальского специалиста с Эсперансом рассчитан на полтора года.

"Ко мне обращалось много клубов, но я выбрал ту, которая продемонстрировала максимальное желание к сотрудничеству", — сказал Кардосо.

????C'est désormais officiel le Portugais #MiguelCardoso???????? est le nouvel entraîneur de l'Espérance et ce pour une saison et demie en remplacement du coach #TarekThabet???????? pic.twitter.com/F9n8OKnrMy — Espérance de Tunis ❤️???? الترجي التونسي (@ESTuniscom) January 12, 2024

Напомним, Мигель Кардосо ушел из "Шахтера" летом 2017 года, затем возглавил португальский "Риу Аве". Впоследствии работал наставником "Нанта", "Сельты" и "АЕКа", снова работал тренером в "Риу Аве" до мая 2021 года.