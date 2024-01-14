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Бывший тренер Шахтера возглавил самый титулованный клуб Туниса

Общие новости
Обновлено

Не тренировал с мая 2021 года

Бывший тренер Шахтера возглавил самый титулованный клуб Туниса

e-s-tunis.com

Новина українською

Бывший тренер "Шахтера" Мигель Кардосо возглавил самый тутулованный клуб Туниса - "Эсперанс".

По информации, контракт португальского специалиста с Эсперансом рассчитан на полтора года.

"Ко мне обращалось много клубов, но я выбрал ту, которая продемонстрировала максимальное желание к сотрудничеству", — сказал Кардосо.

Напомним, Мигель Кардосо ушел из "Шахтера" летом 2017 года, затем возглавил португальский "Риу Аве". Впоследствии работал наставником "Нанта", "Сельты" и "АЕКа", снова работал тренером в "Риу Аве" до мая 2021 года.

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Мигель Кардосо
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 12:52
Такого тренера нешахтеры потеряли..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
14.01.2024 в 12:52
Такого тренера нешахтеры потеряли..
Ответить
0
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