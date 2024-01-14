Джокович с новым рекордом по продолжительности матча побеждает Прижмича в первом круге Australian Open-2024
Ничего себе старт от серба
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира серб Новак Джокович с победы стартует на Australian Open-2024. В первом поединке на турнире серии Grand Slam он одолел представителя Хорватии Дино Прижмича (АТР №178).
Счет встречи 3-1 (6-2; 6-7; 6-3; 6-4) в пользу "Ноле", в активе которого 11 подач на вылет, 40 виннеров, 8 из 17 реализованных брейков, 5 из 9 отыгранных брейков , 49 невынужденных и 1 двойная ошибка.
Матч продолжался 4 часа 1 минуту. Это самый длинный в карьере поединок для Джоковича в первом круге турниров серии Grand Slam.
Напомним, что Новак является действующим чемпионом Australian Open. В прошлом году в финальном поединке серб одолел Стефаноса Циципаса (АТР №7) из Греции.
Всего в активе "Ноле" 90 побед на Открытом чемпионате Австралии, сегодняшний триумф стал для него 29-м подряд выигранным поединком на турнире.
Напомним, что завтра в первом круге АО
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