Олимпийская сборная Украины проведет спарринг перед Олимпиадой: назван соперник

В рамках подготовки к ОИ-2024 в Париже олимпийская сборная Украины под руководством Руслана Ротаня проведет товарищеский матч против команды Японии.

Встреча состоится 25 марта 2024 года в Фукуоке на стадионе "Микуни Китакюсю". Время начала поединка станет известно позже.

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Напомним, что мужские команды будут соревноваться за медали летних Игр-2024 в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте. В соревнованиях, согласно регламенту, могут принять участие игроки, родившиеся после 1 января 2001 года. Кроме того, каждая команда может внести в заявку из 18-х футболистов трех, которые старше этого возраста.

В общей сложности в турнире примут участие 16 сборных. Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в 4 группах по 4 команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем – четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.

К слову, действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале победила Испанию.