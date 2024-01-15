Хацкевич: Мой главный футбольный промах - поездка в этот сраный Волгоград, сраную Россию

Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в очередной раз отметил, что жалеет о работе в России.

- Ваш главный футбольный промах?

- Мы уже говорили об этом. Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, эту сраную Россию, - сказал Хацкевич.

Напомним, белорусский специалист трудился в российском "Роторе" с декабря 2019-го по март 2021-го.