Хацкевич: Мой главный футбольный промах - поездка в этот сраный Волгоград, сраную Россию
Специалисту стыдно за роботу в РФ
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Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в очередной раз отметил, что жалеет о работе в России.
- Ваш главный футбольный промах?
- Мы уже говорили об этом. Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, эту сраную Россию, - сказал Хацкевич.
Напомним, белорусский специалист трудился в российском "Роторе" с декабря 2019-го по март 2021-го.
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Источник:YouTube-канал Жизнь-Малина
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Zidane5 (Одесса)
15.01.2024 в 12:00
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