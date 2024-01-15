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Хацкевич: Мой главный футбольный промах - поездка в этот сраный Волгоград, сраную Россию

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Специалисту стыдно за роботу в РФ

Хацкевич: Мой главный футбольный промах - поездка в этот сраный Волгоград, сраную Россию

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Новина українською

Экс-игрок и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в очередной раз отметил, что жалеет о работе в России.

- Ваш главный футбольный промах?

- Мы уже говорили об этом. Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, эту сраную Россию, - сказал Хацкевич.

Напомним, белорусский специалист трудился в российском "Роторе" с декабря 2019-го по март 2021-го.

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Источник:
YouTube-канал Жизнь-Малина
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Zidane5 (Одесса)
15.01.2024 в 12:00
Ох дед и стелит
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Комментарии 1
avatar
Zidane5 (Одесса)
15.01.2024 в 12:00
Ох дед и стелит
Ответить
0
0

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