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Месси отдал Холанду первое место в опросе ФИФА. Мбаппе проголосовал за Лионеля

Общие новости

Известно как проголосовали Месси и Мбаппе

Месси отдал Холанду первое место в опросе ФИФА. Мбаппе проголосовал за Лионеля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

Новина українською

Лионель Месси отдал первое место в опросе ФИФА своему главному конкуренту.

Капитан сборной Аргентины поставил Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) на первую строчку. Вторая досталась Килиану Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции), третья - Хулиану Альваресу ("Манчестер Сити", сборная Аргентины).

Капитан французов Мбаппе проголосовал так: Лионель Месси ("Интер Майами", сборная Аргентины), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия).

Обладателем приза The Best лучшему игроку стал сам Месси. Он набрал одинаковое количество очков с Холандом, но выиграл благодаря дополнительным показателям. Мбаппе - третий.

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Лионель Месси Килиан Мбаппе
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Источник:
fifa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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