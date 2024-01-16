Месси стал первым в голосовании ФИФА у капитанов сборных и фанатов, Холанд - у тренеров и СМИ
Итоговый результат - по 48 баллов у Месси и Холанда
fifa.com
Подавляющее большинство фанатов в опросе ФИФА проголосовало за Лионеля Месси.
Аргентинский форвард "Интер Майами" набрал 613 293 очка по итогам голосования болельщиков. У Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) 365 893 очка, у Килиана Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции) - 201 866.
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Также Месси победил в опросе капитанов сборных. У него 677 очков, у Холанда - 557, у Мбаппе - 282.
Тренеры отдали победу футболисту "Манчестер Сити" - 541 очко против 476 у игрока "Интер Майами" и 302 у нападающего "ПСЖ". Также Холанд стал первым у журналистов - 729 очков (у Месси - 315, у Мбаппе - 168).
Итоговый результат - по 48 баллов у Месси и Холанда, 35 - у Мбаппе. Приз The Best достался аргентинцу, поскольку он получил больше первых мест от капитанов.
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