  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Месси стал первым в голосовании ФИФА у капитанов сборных и фанатов, Холанд - у тренеров и СМИ

Общие новости
Обновлено

Итоговый результат - по 48 баллов у Месси и Холанда

Месси стал первым в голосовании ФИФА у капитанов сборных и фанатов, Холанд - у тренеров и СМИ

fifa.com

Новина українською

Подавляющее большинство фанатов в опросе ФИФА проголосовало за Лионеля Месси.

Аргентинский форвард "Интер Майами" набрал 613 293 очка по итогам голосования болельщиков. У Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) 365 893 очка, у Килиана Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции) - 201 866.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также Месси победил в опросе капитанов сборных. У него 677 очков, у Холанда - 557, у Мбаппе - 282.

Тренеры отдали победу футболисту "Манчестер Сити" - 541 очко против 476 у игрока "Интер Майами" и 302 у нападающего "ПСЖ". Также Холанд стал первым у журналистов - 729 очков (у Месси - 315, у Мбаппе - 168).

Итоговый результат - по 48 баллов у Месси и Холанда, 35 - у Мбаппе. Приз The Best достался аргентинцу, поскольку он получил больше первых мест от капитанов.

По теме
yellow-arrow
НБА. Бостон без Михайлюка обыгрывает Торонто, Голден Стэйт уступил Мемфису
yellow-arrow
Анри пошутил над Месси и болельщиками Тоттенхэма на церемонии награждения ФИФА
yellow-arrow
Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии
Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fifa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости