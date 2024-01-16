Роналду не принимал участия в голосовании ФИФА
Криштиану не принимал участия в опросе ФИФА
Фото: Getty Images
Криштиану Роналду не участвовал в опросе ФИФА, посвященном лучшему игроку года.
Капитан сборной Португалии не фигурирует в списках голосовавших в номинациях The Best. Как капитан сборной Португалии участие в опросе принимал защитник Пепе.
Игрок "Порту" первое место отдал Бернарду Силве, второе - Эрлингу Холанду, третье - Виктору Осимхену.
Приз лучшему игроку The Best получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
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Источник:fifa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2024 в 13:13
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