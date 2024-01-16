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Роналду не принимал участия в голосовании ФИФА

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Криштиану не принимал участия в опросе ФИФА

Роналду не принимал участия в голосовании ФИФА

Фото: Getty Images

Новина українською

Криштиану Роналду не участвовал в опросе ФИФА, посвященном лучшему игроку года.

Капитан сборной Португалии не фигурирует в списках голосовавших в номинациях The Best. Как капитан сборной Португалии участие в опросе принимал защитник Пепе.

Игрок "Порту" первое место отдал Бернарду Силве, второе - Эрлингу Холанду, третье - Виктору Осимхену.

Приз лучшему игроку The Best получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.

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Криштиану Роналду
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Источник:
fifa
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2024 в 13:13
В очередной раз швырнул капитанскую повязку? ха-ха-ха... Этот неудачник до сих пор истерит, что выдающийся футболист всех времён и народов - Лео Месси - чемпион Мира!!!
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2024 в 13:13
В очередной раз швырнул капитанскую повязку? ха-ха-ха... Этот неудачник до сих пор истерит, что выдающийся футболист всех времён и народов - Лео Месси - чемпион Мира!!!
Ответить
1
2

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