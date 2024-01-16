Месси не полетел на церемонию The Best из-за нежелания пропускать тренировки в Интер Майами
Аргентинец хочет полноценно подготовиться к сезону
fifa.com
Лионель Месси не посетил церемонию The Best из-за тренировки в "Интер Майами".
Вчера Месси был признан лучшим игроком года по версии в 3-й раз. Аргентинец не приехал на церемонию вручения наград в Лондоне.
По информации журналиста Гильема Балаге, отсутствие Месси на церемонии ФИФА связано с нежеланием жертвовать подготовкой к новому сезону в "Интер Майами" - поездка в Лондон означала бы пропуск нескольких тренировочных дней.
Отмечается, что аргентинец серьезно относится к предсезонной подготовке и хочет как можно лучше приспособиться к новому футбольному календарю, чтобы исключить проблемы со здоровьем. Кроме того, Месси намерен полноценно подготовиться к Кубку Америки, который пройдет этим летом.
Отметим, что Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе, занявшие, соответственно, 2-е и 3-е места в итоговом рейтинге, также не приехали на церемонию.
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