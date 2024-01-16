Тренер Нганну: Фрэнсис нокаутирует Джошуа
Наставник боксера уверен в превосходстве своего подопечного
Фото: Instagram
Дьюи Купер, тренер экс-обладателя UFC в тяжёлой весовой категории камерунца Фрэнсиса Нганну, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа.
"Ход боя с Фьюри стал для нас ожидаемым. Я с первого дня говорил, как все сложится. В случае с Джошуа применимо то же самое. В конце концов, жёсткие кулаки Фрэнсиса нокаутируют Джошуа в Эр-Рияде", – приводит слова Купера MMAJunkie.
Отметим, что бой Джошуа и Нганну по правилам бокса состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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