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Тренер Нганну: Фрэнсис нокаутирует Джошуа

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Наставник боксера уверен в превосходстве своего подопечного

Тренер Нганну: Фрэнсис нокаутирует Джошуа

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дьюи Купер, тренер экс-обладателя UFC в тяжёлой весовой категории камерунца Фрэнсиса Нганну, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа.

"Ход боя с Фьюри стал для нас ожидаемым. Я с первого дня говорил, как все сложится. В случае с Джошуа применимо то же самое. В конце концов, жёсткие кулаки Фрэнсиса нокаутируют Джошуа в Эр-Рияде", – приводит слова Купера MMAJunkie.

Отметим, что бой Джошуа и Нганну по правилам бокса состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Фрэнсис Нганну
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