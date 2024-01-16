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На Australian Open установлен рекорд турнира по количеству пятисетовых матчей

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Последний раз такое происходило 32 года назад

На Australian Open установлен рекорд турнира по количеству пятисетовых матчей

instagram.com/australianopen

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом круге Australian Open — 2024 было сыграно 20 пятисетовых матчей. Это стало рекордом турнира, пишет Opta Ace.

Отметим, что такое количество пятисетовых игр на стадии 1/64 финала состоялось всего лишь в пятый раз в истории турниров "Большого шлема".

Ранее 20 и более матчей из пяти сетов было сыграно на "Ролан Гаррос" в 1992 (20) и 2023 годах (21), на Уимблдоне в 1984 году (20) и на US Open в 1991 году (20).

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