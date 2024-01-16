На Australian Open установлен рекорд турнира по количеству пятисетовых матчей
Последний раз такое происходило 32 года назад
instagram.com/australianopen
В первом круге Australian Open — 2024 было сыграно 20 пятисетовых матчей. Это стало рекордом турнира, пишет Opta Ace.
Отметим, что такое количество пятисетовых игр на стадии 1/64 финала состоялось всего лишь в пятый раз в истории турниров "Большого шлема".
Ранее 20 и более матчей из пяти сетов было сыграно на "Ролан Гаррос" в 1992 (20) и 2023 годах (21), на Уимблдоне в 1984 году (20) и на US Open в 1991 году (20).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Рома уволила Моуриньо
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Анри пошутил над Месси и болельщиками Тоттенхэма на церемонии награждения ФИФА
- Трансферный день в Европе, Эль-Класико в Суперкубке Испании и Бразилия с новым тренером. Главные новости за 11 января
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн