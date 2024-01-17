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Во время Australian Open умер журналист Daily Mail

Общие новости

Он работал в издании с 1990 года

Во время Australian Open умер журналист Daily Mail

Фото: Dailymail.co.uk

Новина українською

Журналист британского издания Daily Mail Майк Диксон, работавший на Открытом чемпионате Австралии — 2024 в Мельбурне, умер в возрасте 59 лет, написала семья на странице журналиста в социальных сетях.

"Мы вынуждены сообщить, что наш замечательный муж и отец Майк потерял сознание и умер в Мельбурне, где он находился на Australian Open. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру. Он был поистине великим человеком, нам будет его очень не хватать", — говорится в сообщении.

Открытый чемпионат Австралии — 2024 проходит в Мельбурне с 14 по 28 января.

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Источник:
Dailymail
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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