Бывшая первая ракетка мира приговорена к двум годам лишения свободы

Суд Барселоны приговорил к двум годам лишения свободы бывшую теннисистку и экс первую ракетку мира Аранчу Санчес-Викарио по делу о сокрытии имущества, сообщается на сайте Высшего суда Каталонии.

Она может избежать тюремного срока в случае выплаты компенсации Банку Люксембурга в размере более € 6,6 млн.

Прокуратура требовала приговорить испанку к четырём годам тюремного заключения. Викарио и её бывшего мужа Хосепа Сантакану обвиняли в сокрытии имущества и уголовно наказуемом банкротстве, чтобы, по версии следствия, избежать выплаты долга Банку Люксембурга.

52-летняя Санчес Викарио была первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах.