Успех Жироны в Кубке, вылет Яремчука и новый проект для Русола. Главные новости за 17 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 17 января.

"Жирона" пробилась в четвертьфинал Кубка короля, переиграв "Райо Вальекано" (3:1) благодаря дублю Кристиана Стуани. Виктор Цыганков отыграл стартовые 60 минут, Артём Довбик на поле не появлялся. Кроме "Жироны" в следующий раунд вышли "Реал Сосьедад" и "Сельта".

А вот Роман Яремчук и его "Валенсия" из Кубка страны вылетели. "Летучие мыши" на "Месталье" проиграли "Сельте" (1:3) Рафы Бенитеса. Яремчук вышел на заключительные 15 минут, но не сумел помочь своей команде с камбеком.

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол в ближайшее время сменит место работы. Функционер имеет договоренность с "Карпатами", где должен будет отвечать за трансферную политику. Вместе с Русолом также планируется переход нескольких членов административного штаба "Днепра-1".

Андрей Лунин принял решение по поводу своего будущего. Украинец хочет остаться в "Реале" и продлить истекающий контракт, сообщает авторитетный The Athletic. Впрочем, мадридский клуб пока не спешит вступать в переговоры о потенциальной сделке.

"Марсель" умудрился заработать на продаже Ренана Лоди, который неудачно адаптировался в команде после перехода полгода назад. Конечно же, не обошлось без арабских денег – "Аль-Хиляль" заплатит за бразильца 22+3 млн евро, хотя летом французский клуб купил его у "Атлетико" всего за 13 млн.

"Наполи" нашёл замену Элифу Элмазу, который ранее перешёл в "РБ Лейпциг". Его место в ростере займёт Хамед Траоре, которого арендуют до конца сезона у "Борнмута". У "партенопейцев" будет право выкупа контракта ивуарийца за 25 млн евро.