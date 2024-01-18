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Оби Микел: Аргентина без Месси не побеждает, а Ман Сити без Холанда справляется

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Микел прокомментировал победу Лионеля в премии The Best

Оби Микел: Аргентина без Месси не побеждает, а Ман Сити без Холанда справляется

Getty Images/Global images Ukraine

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Бывший футболист "Челси" Джон Оби Микел прокомментировал победу нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в премии The Best.

"Люди, которые выступают в защиту Холанда, говорят, что победа на ЧМ учитывалась в прошлом году. Я этого не понимаю. Холанд - великолепный футболист. Он играет за "Манчестер Сити". "Ман Сити" - это команда, которая создает моменты и побеждает в матчах.

Сколько он пропустил, девять матчей, десять? Что они делают? Они проиграли один матч из девяти или десяти. Они создают моменты, они забивают голы. Они знают, как побеждать без Холанда. Если убрать Месси из сборной Аргентины, они будут выигрывать? Вот об этом я и говорю.

Месси для меня самый большой. Он заканчивает, они оба с Роналду заканчивают. Пришло время нового поколения, а это хороший способ их проводить", - приводит слова Оби Микела Sky Sports.

Напомним, аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

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Источник:
skysports
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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