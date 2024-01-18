Оби Микел: Аргентина без Месси не побеждает, а Ман Сити без Холанда справляется
Микел прокомментировал победу Лионеля в премии The Best
Getty Images/Global images Ukraine
Бывший футболист "Челси" Джон Оби Микел прокомментировал победу нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в премии The Best.
"Люди, которые выступают в защиту Холанда, говорят, что победа на ЧМ учитывалась в прошлом году. Я этого не понимаю. Холанд - великолепный футболист. Он играет за "Манчестер Сити". "Ман Сити" - это команда, которая создает моменты и побеждает в матчах.
Сколько он пропустил, девять матчей, десять? Что они делают? Они проиграли один матч из девяти или десяти. Они создают моменты, они забивают голы. Они знают, как побеждать без Холанда. Если убрать Месси из сборной Аргентины, они будут выигрывать? Вот об этом я и говорю.
Месси для меня самый большой. Он заканчивает, они оба с Роналду заканчивают. Пришло время нового поколения, а это хороший способ их проводить", - приводит слова Оби Микела Sky Sports.
Напомним, аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.
Популярное сейчас
- Не феерично, но уверенно. Элина Свитолина продолжила успешное выступление на Australian Open-2024
- Успех Жироны в Кубке, вылет Яремчука и новый проект для Русола. Главные новости за 17 января
- Есть второй в истории четвертьфинал! Жирона - Райо Вальекано 3:1. Видео голов и обзор матча
- Джокович с новым рекордом по продолжительности матча побеждает Прижмича в первом круге Australian Open-2024
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО