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На АО-2024 был сыгран самый длинный тай-брейк в истории ТБШ в одиночном разряде. Побит рекорд с участием Цуренко

Общие новости
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Это произошло в матче WTA

На АО-2024 был сыгран самый длинный тай-брейк в истории ТБШ в одиночном разряде. Побит рекорд с участием Цуренко

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира казахстанская спортсменка Елена Рыбакина не смогла обыграть Анна Блинкову в третьем сете в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.

Тай-брейк завершился со счётом 22:20. Таким образом, спортсменки провели самый длинный тай-брейк в истории турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде.

Предыдущий рекорд составлял 38 очков он был установлен в 2023 году Лесей Цуренко, когда она выиграла тай-брейк третьего сета у Аны Богдан (20:18, Уимблдон).

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