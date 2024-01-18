На АО-2024 был сыгран самый длинный тай-брейк в истории ТБШ в одиночном разряде. Побит рекорд с участием Цуренко
Это произошло в матче WTA
Третья ракетка мира казахстанская спортсменка Елена Рыбакина не смогла обыграть Анна Блинкову в третьем сете в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024.
Тай-брейк завершился со счётом 22:20. Таким образом, спортсменки провели самый длинный тай-брейк в истории турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде.
Предыдущий рекорд составлял 38 очков он был установлен в 2023 году Лесей Цуренко, когда она выиграла тай-брейк третьего сета у Аны Богдан (20:18, Уимблдон).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Не феерично, но уверенно. Элина Свитолина продолжила успешное выступление на Australian Open-2024
- Стало известно, с кем из игроков конфликтовал Моуриньо незадолго до увольнения
- Оккупанты атаковали Украину "шахедами". Силы ПВО работали в шести областях
- Луиш Каштру: Роналду - лучший в мире, он особенный во всем
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн