  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Адвокат Дани Алвеса заявил, что бразилец был пьян в ночь изнасилования

Общие новости

Это может стать смягчающим обстоятельством

Адвокат Дани Алвеса заявил, что бразилец был пьян в ночь изнасилования

Фото: NU.nl

Новина українською

Дани Алвес представил новую версию ситуации с изнасилованием.

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.

Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения. Адвокат потерпевшей требует 12 лет тюрьмы для футболиста (максимальный срок наказания за преступления такого характера в Испании).

Как сообщают Ara и другие испанские источники, защита Алвеса утверждает, что футболист в ту ночь был пьян. Это ухудшило его когнитивные способности, из-за чего он не осознавал, что делает. Отмечается, что это может стать смягчающим фактором в приговоре.

Отметим, что сторона Алвеса впервые упомянула о опьянении игрока.

Ранее Алвес представил суду различные версии случившегося. После ареста он утверждал, что не знает жертву. Затем Дани сообщил, что был с девушкой в туалете ночного клуба, но между ними ничего не произошло. Наконец, в апреле прошлого года, футболист сказал, что у него был секс с девушкой по обоюдному согласию.

Алвес предстанет перед судом 5-7 февраля.

Читайте также Отец Неймара перечислил Дани Алвесу 150 000 евро и предоставил адвоката для защиты
По теме
yellow-arrow
На АО-2024 был сыгран самый длинный тай-брейк в истории ТБШ в одиночном разряде. Побит рекорд с участием Цуренко
yellow-arrow
На внеочередном конгрессе УАФ ожидаются почетные гости
yellow-arrow
Осимхен: Я бы сделал многое, чтобы победить на Кубке Африки
Дани Алвес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
cope
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости