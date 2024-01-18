Адвокат Дани Алвеса заявил, что бразилец был пьян в ночь изнасилования

Дани Алвес представил новую версию ситуации с изнасилованием.

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.

Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения. Адвокат потерпевшей требует 12 лет тюрьмы для футболиста (максимальный срок наказания за преступления такого характера в Испании).

Как сообщают Ara и другие испанские источники, защита Алвеса утверждает, что футболист в ту ночь был пьян. Это ухудшило его когнитивные способности, из-за чего он не осознавал, что делает. Отмечается, что это может стать смягчающим фактором в приговоре.

Отметим, что сторона Алвеса впервые упомянула о опьянении игрока.

Ранее Алвес представил суду различные версии случившегося. После ареста он утверждал, что не знает жертву. Затем Дани сообщил, что был с девушкой в туалете ночного клуба, но между ними ничего не произошло. Наконец, в апреле прошлого года, футболист сказал, что у него был секс с девушкой по обоюдному согласию.

Алвес предстанет перед судом 5-7 февраля.