Карлос Алькарас провёл 200-й матч в карьере

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провел 200 матчей в карьере.

18 января, Алькарас обыграл итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Всего испанский теннисист одержал 157 побед.

"Я два года в туре и уже провёл 200 матчей. Это невероятно! С нетерпением жду возможности дойти до отметки в 300 матчей", — сказал Алькарас после игры.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с представителем Китая Цзюнчэн Шаном.