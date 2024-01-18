Карлос Алькарас провёл 200-й матч в карьере
Испанец обыграл Лоренцо Сонего
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провел 200 матчей в карьере.
18 января, Алькарас обыграл итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Всего испанский теннисист одержал 157 побед.
"Я два года в туре и уже провёл 200 матчей. Это невероятно! С нетерпением жду возможности дойти до отметки в 300 матчей", — сказал Алькарас после игры.
Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с представителем Китая Цзюнчэн Шаном.
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