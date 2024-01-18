  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Карлос Алькарас провёл 200-й матч в карьере

Общие новости

Испанец обыграл Лоренцо Сонего

Карлос Алькарас провёл 200-й матч в карьере

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас провел 200 матчей в карьере.

18 января, Алькарас обыграл итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2024. Всего испанский теннисист одержал 157 побед.

"Я два года в туре и уже провёл 200 матчей. Это невероятно! С нетерпением жду возможности дойти до отметки в 300 матчей", — сказал Алькарас после игры.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с представителем Китая Цзюнчэн Шаном.

По теме
yellow-arrow
Дани Алвес в пятый раз изменил свои показания по делу о возможном изнасиловании
yellow-arrow
Джеррард готов продлить контракт с Аль-Иттифаком
yellow-arrow
Адвокат Дани Алвеса заявил, что бразилец был пьян в ночь изнасилования
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости