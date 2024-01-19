Лунин вылетел из Кубка Испании, Салах получил травму, а Хендерсон вернулся в Европу. Главные новости за 18 января

Вчера состоялся матч 1/8 финала Кубка Короля между мадридскими "Атлетико" и "Реалом". Андрей Линун появился в стартовом составе на этот матч, против пропустил аж 4 мяча, а его команда уступила в мадридском дерби. "Матрасники" взяли реванш за поражение в Суперкубке и на домашнем поле одолели королевский клуб в экстра-таймах.

Во время второго гола "Атлетико" грубо ошибся Андрей Лунин, который хотел вынести мяч рукой, но в итоге после рикошета кругли залетел в ворота. В целом "матрасники" выглядели сильнее и могли решать все вопросы уже в основное время, если бы не классический гол от "Реала" на последних минутах. Однако уже в экстра-таймах команда Симеоне довела все до победного конца, забив еще 2 мяча и выиграв со счетом 4:2.

Очередной игровой день на Кубке Африканских Наций не совсем оправдал ожиданий, ведь вывески были достаточно громкими, вот только итоговые результаты слегка огорчили, шоу не получилось. Особенно много ожиданий было от встречи между Кот-д'Ивуаром и Нигерией, но там все решил один пенальти, который реализовал Трост-Эконг. Минимальная победа, слишком обыденная.

Также состоялся еще один интересный матч между Египтом и Ганой. Главным итогом той игры стала травма Мохамеда Салаха, из-за которой вингера "Ливерпуля" вынужденно заменили. Его сборная в итоге сыграла вничью 2:2. Дублем в составе Ганы отметился игрок "Вест Хэма" Мохамед Кудус.

Полузащитник Джордан Хендерсон и "Аль-Иттифак" договорились о взаимном расторжении контракта. В итоге равец присоединился к "Аяксу". Контракт действует 2,5 года — до 30 июня 2026 года. Период футболиста в Саудовской Аравии завершился очень быстро, он присоединился к "Аль-Иттифаку" в июне 2023 года. Уже через 6 месяцев бывший полузащитник "Ливерпуля" возвращается в Европу.

18 января состоялся матч 1/8 финала Кубка Кипра, в котором "Омония" Романа Безуса сыграла против клуба известного российского футбольного блогера Евгения Савина "Ипсонас Красава", который выступает во втором дивизионе страны.

Украинский хавбек вышел в стартовом составе своей команды и прекрасно приложился к разгрому соперника - отдал почти два ассиста. Почти два - потому что украинцу второй вряд ли засчитают, уверенным ударом головой навес с углового замкнул защитник Ипсонаса. 3:0, "Омония" отправила российско-кипрскую "Красову" туда, где ей и положено быть.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил от руководства клуба предложение о продлении контракта, сообщает El Debate. По информации издания, мадридцы предлагают ему заключить соглашение до 2030 года. Источник отмечает, что "Реал" верит в Лунина как в основного вратаря на будущее.

Сообщается, что перед Луниным сейчас стоит выбор — остаться в "Реале" и претендовать на престижные трофеи или отправиться в АПЛ, где у него будет больше игрового времени и где он сможет заработать больше денег. Сам Андрей пока думает над своим решением.