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Фрэнсис Нганну показал, как готовится к бою с Джошуа

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Боксер опубликовал фото с зала

Фрэнсис Нганну показал, как готовится к бою с Джошуа

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну показал, как готовится к поединку со звёздным британским боксёром Энтони Джошуа. У себя в социальных сетях Фрэнсис показал несколько фото с боксёрской тренировки.

"Снова за работу", — подписал фотографии Нганну.

Напомним, бой между Джошуа и Нганну пройдёт 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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