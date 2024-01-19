Фрэнсис Нганну показал, как готовится к бою с Джошуа
Боксер опубликовал фото с зала
Фото: Instagram
Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну показал, как готовится к поединку со звёздным британским боксёром Энтони Джошуа. У себя в социальных сетях Фрэнсис показал несколько фото с боксёрской тренировки.
"Снова за работу", — подписал фотографии Нганну.
Напомним, бой между Джошуа и Нганну пройдёт 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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