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"Возможно, через 10 лет?!" Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

Общие новости
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Когда Роналду завершит профессиональную карьеру?

"Возможно, через 10 лет?!" Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру

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Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда он планирует завершить карьеру.

"Как только я почувствую, что больше не могу играть, я уйду на пенсию. Возможно, через 10 лет?!".

Легендарный футболист Роналду в этом сезоне саудовской Про-Лиги забил 20 голов и отдал 9 ассистов в 18 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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