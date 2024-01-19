"Возможно, через 10 лет?!" Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить карьеру
Когда Роналду завершит профессиональную карьеру?
Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда он планирует завершить карьеру.
"Как только я почувствую, что больше не могу играть, я уйду на пенсию. Возможно, через 10 лет?!".
Легендарный футболист Роналду в этом сезоне саудовской Про-Лиги забил 20 голов и отдал 9 ассистов в 18 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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