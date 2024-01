Много горожан, Беллингем и Роналду. Globe Soccer Awards раздала награды за 2023 год

Сегодня, 19 января, состоялась ежегодная церемония награждения игроков, которые достигли наибольших высот в футболе за прошлый год, Globe Soccer Awards.

Легендарный португальский игрок Криштиану Роналду получил премию лучшему бомбардиру 2023 года.

???? Congratulations to CRISTIANO RONALDO on winning the 2023 #GlobeSoccer’s MARADONA AWARD for Best Goalscorer ????@Cristiano @NakheelOfficial pic.twitter.com/GgTm7Xth9m — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

Опорник "Манчестер Сити" Родри получил награду лучшему полузащитнику года.

???? Congratulations to RODRIGO on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for BEST MIDFIELDER ????#PowerHorse pic.twitter.com/p25KdVytly — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

Хавбек "Реала" Джуд Беллингем - лучший молодой игрок года.

???? Congratulations to JUDE BELLINGHAM on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for #POWERHORSE EMERGING PLAYER????@BellinghamJude pic.twitter.com/oQ1skGh5oV — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

Вратарь "Ман Сити" Эдерсон Мораес стал лучшим голкипером, а Пеп Гвардиола - лучшим среди тренеров.

Лучший футболист года – бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд.