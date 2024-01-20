Новичок Шахтера, восстановление Коваленко и премия Globe Soccer Awards. Главные новости за 19 января
Что произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
ФК Шахтар
"Шахтер" подписал бразильского вингера
Игрок "Палмейраса" Кевин присоединился к "Шахтеру". 21-летний бразилец подпишет контракт сроком на 5 лет. По данным СМИ, этот переход обошелся "горнякам" от 12 до 15 млн евро. На взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 поединка, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.
Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд проиграл Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин
Лиссабонцы выиграли со счетом 2:0. На 53-й минуте вратарь "Бенфики" впервые проявил себя, еще и как, Анатолий среагировал на удар игрока "Боавишты" во время выхода соперника один на один. В то же время в Англии "Сандерленд" уступил "Халлу" в 28-м туре Чемпионшипа (0:1). Назарий Русин вышел на поле со старта и провел на газоне "Стэдиум оф Лайт" 72 минуты. Он стал первым, кого заменил тренер черных котов. Читайте по ссылке, какие оценки получили украинцы.
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с украинцем Кревсуном
"Боруссия" объявила о продлении контракта с украинским хавбеком команды U-19 Даниилом Кревсуном. Контракт продлен на два года, до июня 2026-го. В следующем сезоне Даниил будет играть за команду U-23. Кревсун присоединился к "пчелам" из "Шахтера" в 2022 году.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Иван Перишич присоединился к своему бывшему клубу
Полузащитник "Тоттенхэма" Иван Перишич присоединился к "Хайдуку" из Сплита. Контракт подписан до конца этого сезона. После завершения сделки 34-летний Иван станет свободным агентом. Перишич присоединился к "шпорам" летом 2022 года из итальянского "Интера".
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. "Жирона" получила соперника
19 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. "Жирона", в составе которой играют Цыганков и Довбик, встретится с "Мальоркой". "Атлетик" примет "Барселону", "Сельта" сыграет с "Реал Сосьедадом", "Севилья" поедет к "Атлетико". Матчи состоятся с 23 по 25 января.
"Динамо" отправило хавбека в аренду в Нидерланды
24-летний голландец Джастин Лонвейк во второй части сезона будет выступать на правах аренды за "Фортуну" Ситтард. Новый клуб Джастина не будет иметь опцию выкупа контракта футболиста. Первую часть сезона Лонвейк провел также на правах аренды в бельгийском "Андерлехте", за который сыграл три матча (39 минут игрового времени).
Много горожан, Беллингем и Роналду. Globe Soccer Awards вручила награды за 2023 год
Португальский форвард Криштиану Роналду получил премию лучшему бомбардиру 2023 года. Опорник "Ман Сити" Родри получил награду лучшему полузащитнику года. Хавбек "Реала" Джуд Беллингем - лучший молодой игрок года. Вратарь "Ман Сити" Эдерсон Мораес стал лучшим голкипером. А наставник "горожан" Пеп Гвардиола выиграл награду тренеру года. Лучший футболист 2023-го – бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд.
Коваленко восстановился после травмы и готов помочь "Эмполи" в ближайшем матче
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко будет готов сыграть в ближайшем матче своей команды – поединке 21-го тура Серии А против "Монцы". Хавбек не играл с 30 декабря и пропустил две встречи чемпионата. Матч "Эмполи" – "Монца" состоится 21 января (16:00).
Суперкубок Италии. Интер сокрушил Лацио и вышел в финал
"Нерадзурри" не заметили "орлов" в полуфинале турнира, забив три мяча, на которые у соперника не нашлось ответа. Теперь "Интер" сыграет против "Наполи" в решающем поединке. Подробнее об избиении команды Маурицио Сарри – читайте по ссылке в нашем отчете.
Популярное сейчас
- Ястремская вышла в 1/8 финала Australian Open-2024
- Бенфика одолела Боавишту, Сандерленд уступил Халлу. Известно, какие оценки получили Трубин и Русин
- Атлетико достал cojones и отомстил Реалу. Ошибкам Лунина есть объяснение. Обзор дерби Мадрида
- На АО-2024 был сыгран самый длинный тай-брейк в истории ТБШ в одиночном разряде. Побит рекорд с участием Цуренко
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО