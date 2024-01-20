Новичок Шахтера, восстановление Коваленко и премия Globe Soccer Awards. Главные новости за 19 января

Игрок "Палмейраса" Кевин присоединился к "Шахтеру". 21-летний бразилец подпишет контракт сроком на 5 лет. По данным СМИ, этот переход обошелся "горнякам" от 12 до 15 млн евро. На взрослом уровне Кевин провел 11 матчей за "Палмейрас", забив 1 гол. В составе команды U-20 сыграл 42 поединка, в которых отметился 15 голами и 6 ассистами.

Лиссабонцы выиграли со счетом 2:0. На 53-й минуте вратарь "Бенфики" впервые проявил себя, еще и как, Анатолий среагировал на удар игрока "Боавишты" во время выхода соперника один на один. В то же время в Англии "Сандерленд" уступил "Халлу" в 28-м туре Чемпионшипа (0:1). Назарий Русин вышел на поле со старта и провел на газоне "Стэдиум оф Лайт" 72 минуты. Он стал первым, кого заменил тренер черных котов. Читайте по ссылке, какие оценки получили украинцы.

"Боруссия" объявила о продлении контракта с украинским хавбеком команды U-19 Даниилом Кревсуном. Контракт продлен на два года, до июня 2026-го. В следующем сезоне Даниил будет играть за команду U-23. Кревсун присоединился к "пчелам" из "Шахтера" в 2022 году.

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Полузащитник "Тоттенхэма" Иван Перишич присоединился к "Хайдуку" из Сплита. Контракт подписан до конца этого сезона. После завершения сделки 34-летний Иван станет свободным агентом. Перишич присоединился к "шпорам" летом 2022 года из итальянского "Интера".

19 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. "Жирона", в составе которой играют Цыганков и Довбик, встретится с "Мальоркой". "Атлетик" примет "Барселону", "Сельта" сыграет с "Реал Сосьедадом", "Севилья" поедет к "Атлетико". Матчи состоятся с 23 по 25 января.

24-летний голландец Джастин Лонвейк во второй части сезона будет выступать на правах аренды за "Фортуну" Ситтард. Новый клуб Джастина не будет иметь опцию выкупа контракта футболиста. Первую часть сезона Лонвейк провел также на правах аренды в бельгийском "Андерлехте", за который сыграл три матча (39 минут игрового времени).

Португальский форвард Криштиану Роналду получил премию лучшему бомбардиру 2023 года. Опорник "Ман Сити" Родри получил награду лучшему полузащитнику года. Хавбек "Реала" Джуд Беллингем - лучший молодой игрок года. Вратарь "Ман Сити" Эдерсон Мораес стал лучшим голкипером. А наставник "горожан" Пеп Гвардиола выиграл награду тренеру года. Лучший футболист 2023-го – бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд.

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко будет готов сыграть в ближайшем матче своей команды – поединке 21-го тура Серии А против "Монцы". Хавбек не играл с 30 декабря и пропустил две встречи чемпионата. Матч "Эмполи" – "Монца" состоится 21 января (16:00).

"Нерадзурри" не заметили "орлов" в полуфинале турнира, забив три мяча, на которые у соперника не нашлось ответа. Теперь "Интер" сыграет против "Наполи" в решающем поединке. Подробнее об избиении команды Маурицио Сарри – читайте по ссылке в нашем отчете.