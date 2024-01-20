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Сенсация! Швентек покидает Australian Open-2024 на стадии 1/16 финала

Общие новости
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Где-то тихо улыбнулась Свитолина

Сенсация! Швентек покидает Australian Open-2024 на стадии 1/16 финала

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка планеты Ига Швентек проиграла в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. Номер один мирового рейтинга уступила представительнице Чехии Линде Носковой (WTA №50).

Счет матча 2-1 (3-6; 6-3; 6-4) в пользу триумфаторки встречи, в активе которой 9 подач на вылет, 34 виннера, 3 из 7 использованных брейки, 5 из 7 отыгранных брейки, 37 невынужденных и 4 двойных ошибки.

Это всего вторая встреча между Линдой и Игой, счет стал равным 1-1.

"У меня нет слов. Я знала, что это будет крутой матч против такой соперницы, но не думала, что игра так закончится" – сказала после игры Носкова.

19-летняя чешка впервые играет в основной сетке турнира в Мельбурне и впервые вышла в четвертый круг на уровне Grand Slam.

В следующем раунде соревнований Носкова сыграет против победительницы матча Свитолина-Голубич.

Напомним, что ранее Ястремская вышла в 1/8 финала АО-2024.

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