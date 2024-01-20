По примеру Калинича. Перишич также будет получать 1 евро зарплаты во время выступлений за Хайдук
Возвращают долг своему родному клубу
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Вчера было официально известно о том, что Перишич присоединился к своему родному клубу. "Хайдук" подписал вингера на правах аренды из "Тоттенхэма" до конца текущего сезона.
Фабрицио Романо отмечает, что Иван будет зарабатывать в хорватском клубе 1 евро в год.
Однако в то же время Перишич сможет получить бонусные выплаты, если клуб пробьется в групповой этап Лиги Европы.
По такому же принципу поступил и бывший нападающий "Днепра" Никола Калинич, который ранее также присоединился к "Хайдуку".
Летом Перишич станет свободным агентом, ведь у него завершится контракт с "Тоттенхэмом".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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