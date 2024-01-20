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По примеру Калинича. Перишич также будет получать 1 евро зарплаты во время выступлений за Хайдук

Общие новости

Возвращают долг своему родному клубу

По примеру Калинича. Перишич также будет получать 1 евро зарплаты во время выступлений за Хайдук

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Вчера было официально известно о том, что Перишич присоединился к своему родному клубу. "Хайдук" подписал вингера на правах аренды из "Тоттенхэма" до конца текущего сезона.

Фабрицио Романо отмечает, что Иван будет зарабатывать в хорватском клубе 1 евро в год.

Однако в то же время Перишич сможет получить бонусные выплаты, если клуб пробьется в групповой этап Лиги Европы.

По такому же принципу поступил и бывший нападающий "Днепра" Никола Калинич, который ранее также присоединился к "Хайдуку".

Летом Перишич станет свободным агентом, ведь у него завершится контракт с "Тоттенхэмом".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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