По примеру Калинича. Перишич также будет получать 1 евро зарплаты во время выступлений за Хайдук

Вчера было официально известно о том, что Перишич присоединился к своему родному клубу. "Хайдук" подписал вингера на правах аренды из "Тоттенхэма" до конца текущего сезона.

Фабрицио Романо отмечает, что Иван будет зарабатывать в хорватском клубе 1 евро в год.

Однако в то же время Перишич сможет получить бонусные выплаты, если клуб пробьется в групповой этап Лиги Европы.

По такому же принципу поступил и бывший нападающий "Днепра" Никола Калинич, который ранее также присоединился к "Хайдуку".

Летом Перишич станет свободным агентом, ведь у него завершится контракт с "Тоттенхэмом".