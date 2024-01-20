Роналду может пропустить товарищеский матч против Интер Майами

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может пропустить товарищескую игру против "Интер Майами", которая должна состояться 1 февраля.

По данным саудовского медиа Arabic Sports, участие Криштиану в матче против американского клуба находится под вопросом из-за травмы, которая может не позволить ему принять участие в китайском турне своей команды, где она должна встретиться с "Шанхаем Шэньхуа" и "Чжэцзянем".

На данный момент из состояния клуба нет официальных подробностей о травме Роналду, но по информации издания, 38-летний форвард имеет проблему с икроножными мышцами, из-за чего он будет вынужден восстанавливаться и проводить изолированные тренировки еще как минимум две недели.

Следует отметить, что Криштиану не играл за "Аль-Наср" с 30 декабря. Недавно португалец получил награду от Globe Soccer Award в качестве лучшего бомбардира 2023 года.