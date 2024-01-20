Роналду может пропустить товарищеский матч против Интер Майами
Тревожные новости для болельщиков
х
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может пропустить товарищескую игру против "Интер Майами", которая должна состояться 1 февраля.
По данным саудовского медиа Arabic Sports, участие Криштиану в матче против американского клуба находится под вопросом из-за травмы, которая может не позволить ему принять участие в китайском турне своей команды, где она должна встретиться с "Шанхаем Шэньхуа" и "Чжэцзянем".
На данный момент из состояния клуба нет официальных подробностей о травме Роналду, но по информации издания, 38-летний форвард имеет проблему с икроножными мышцами, из-за чего он будет вынужден восстанавливаться и проводить изолированные тренировки еще как минимум две недели.
Следует отметить, что Криштиану не играл за "Аль-Наср" с 30 декабря. Недавно португалец получил награду от Globe Soccer Award в качестве лучшего бомбардира 2023 года.
Популярное сейчас
- Один из лучших. Известны оценки Зинченко за участие в разгроме Кристал Пелеса
- "Несокрушимый город сильных и свободных людей": Андрей Шевченко опубликовал фото из Харькова
- Цыганков: Мы все удивились, когда Жирона начала побеждать
- Месси и Суарес вновь воссоединились на поле
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО