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Роналду: В Манчестер Юнайтед и Португалии меня списали со счетов, но я провел отличный период в Аль-Наср

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Забил более полусотни голов

Роналду: В Манчестер Юнайтед и Португалии меня списали со счетов, но я провел отличный период в Аль-Наср

Фото: twitter.com/selecaoportugal

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Португальский нападающий Кришитану Роналду рассказал о критике в свой адрес:

“Если вернуться назад и посмотреть, что произошло в “Манчестер Юнайтед” и национальной сборной, люди действительно считали меня потерянным.

Но правда в том, что я сосредоточился и провел отличный период в "Аль-Насре", поэтому я забил 54 гола", - сказал Роналду.

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Криштиану присоединился к "Аль-Насре" в январе прошлого года. С того момента он провел 50 матчей в Саудовской Аравии, отличившись 44 голами и 13 ассистами. Также за этот период португалец забил 10 мячей за свою сборную.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Манчестер Юнайтед
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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