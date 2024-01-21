Роналду: В Манчестер Юнайтед и Португалии меня списали со счетов, но я провел отличный период в Аль-Наср

Португальский нападающий Кришитану Роналду рассказал о критике в свой адрес:

“Если вернуться назад и посмотреть, что произошло в “Манчестер Юнайтед” и национальной сборной, люди действительно считали меня потерянным.

Но правда в том, что я сосредоточился и провел отличный период в "Аль-Насре", поэтому я забил 54 гола", - сказал Роналду.