В двух парах - украинки. Определились все участницы 1/4 финала Australian Open-2024
Первые матчи состоятся 23 января
Фото: Eurosport
В понедельник, 22 января, определились все участницы четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Австралии по теннису — 2024 в женском одиночном разряде.
В топ-8 женского одиночного разряда вошли четыре несеяные теннисистки. Украинка Даяна Ястремская начинала свой турнирный путь из квалификации.
23 января
- Анна Калинская (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12);
- Марта Костюк (Украина) — Кори Гауфф (США, 4);
- Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).
24 января
- Линда Носкова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина, Q).
Напомним, призовой фонд Australian Open — 2024 составляет более $ 58 млн.
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