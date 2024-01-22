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В двух парах - украинки. Определились все участницы 1/4 финала Australian Open-2024

Общие новости
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Первые матчи состоятся 23 января

В двух парах - украинки. Определились все участницы 1/4 финала Australian Open-2024

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 22 января, определились все участницы четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Австралии по теннису — 2024 в женском одиночном разряде.

В топ-8 женского одиночного разряда вошли четыре несеяные теннисистки. Украинка Даяна Ястремская начинала свой турнирный путь из квалификации.

23 января

  • Анна Калинская (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12);
  • Марта Костюк (Украина) — Кори Гауфф (США, 4);
  • Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

24 января

  • Линда Носкова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина, Q).

Напомним, призовой фонд Australian Open — 2024 составляет более $ 58 млн.

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