В двух парах - украинки. Определились все участницы 1/4 финала Australian Open-2024

В понедельник, 22 января, определились все участницы четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Австралии по теннису — 2024 в женском одиночном разряде.

В топ-8 женского одиночного разряда вошли четыре несеяные теннисистки. Украинка Даяна Ястремская начинала свой турнирный путь из квалификации.

23 января

Анна Калинская (Россия) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 12);

Марта Костюк (Украина) — Кори Гауфф (США, 4);

— Кори Гауфф (США, 4); Барбора Крейчикова (Чехия, 9) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

24 января

Линда Носкова (Чехия) — Даяна Ястремская (Украина, Q).

Напомним, призовой фонд Australian Open — 2024 составляет более $ 58 млн.