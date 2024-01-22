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Американский гранд приобрёл 90% акций одного из старейших клубов Европы

Общие новости

Американцы продолжают завоёвывать рынок

Американский гранд приобрёл 90% акций одного из старейших клубов Европы

Bloomberg

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Франшиза MLS расширяет сферу своего влияния и становится новым мажоритарным акционером одного из ветеранов швейцарской Суперлиги.

Как сообщает Marca, группа владельцев "Лос-Анджелеса" приобрела 90% акций цюрихского "Грассгопера", одного из самых успешных клубов в истории национального футбола. Согласно заключенной договоренности, нынешние владельцы будут сохранять меньшую долю в клубе. Никаких подробностей, относящихся к экономической стороне соглашения, не сообщается.

Заметным лицом среди руководства швейцарцев была Дженни Ван – жена Гуо Гуан Чанга – мощного китайского бизнесмена и основателя бизнес-конгломерата под названием Fosun International, насчитывающего более 87 различных организаций, включая один из клубов Премьер-лиги – "Вулверхэмптон".

Кроме новых объектов в Швейцарии и Австрии, группа владельцев "Лос-Анджелеса" также заключила партнерские отношения с мюнхенской "Баварией" в футбольной академии Red & Gold для развития молодых талантливых игроков в Африке и Южной Америке.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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