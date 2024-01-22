Тайсон Фьюри показал команду, с которой готовится к бою с Усиком
Бой состоится 17 февраля
Фото: The Guardian
Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим снимком. Он был сделан во время тренировочных сборов боксёра.
На фото присутствует команда Тайсона, которая ему помогает готовиться к бою с украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO.
Напомним, Фьюри и Усик встретятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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