Тайсон Фьюри показал команду, с которой готовится к бою с Усиком

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим снимком. Он был сделан во время тренировочных сборов боксёра.

На фото присутствует команда Тайсона, которая ему помогает готовиться к бою с украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO.

Напомним, Фьюри и Усик встретятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).