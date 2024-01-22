  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Тайсон Фьюри показал команду, с которой готовится к бою с Усиком

Общие новости

Бой состоится 17 февраля

Тайсон Фьюри показал команду, с которой готовится к бою с Усиком

Фото: The Guardian

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим снимком. Он был сделан во время тренировочных сборов боксёра.

На фото присутствует команда Тайсона, которая ему помогает готовиться к бою с украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO.

Напомним, Фьюри и Усик встретятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По теме
yellow-arrow
Йоханнес Бё: Никогда не видел таких плохих лыж у французов
yellow-arrow
Australian Open-2024. Впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал ATP прошли все игроки топ-6
yellow-arrow
Месси поссорился с главным тренером Аргентины Скалони после поражения от Уругвая - Источник
Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости