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Australian Open-2024. Впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал ATP прошли все игроки топ-6

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Четвертьфиналы обещают быть интересными

Australian Open-2024. Впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал ATP прошли все игроки топ-6

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На Открытом чемпионате Австралии по теннису установлено уникальное достижение. Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться шесть лучших теннисистов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Напомним, в четвертьфинал пробились следующие теннисисты из топ-6 рейтинга ATP:

Новак Джокович (Сербия)

Карлос Алькарас (Испания)

Даниил Медведев (-)

Янник Синнер (Италия)

Андрей Рублёв (-)

Александр Зверев (Германия)

Ещё два четвертьфиналиста Australian Open занимают девятое и 12-е место, это Хуберт Хуркач (Польша) и Тейлор Фритц (США) соответственно.

Четвертьфиналы первого в новом сезоне турнира серии "Большого шлема" пройдут 23 и 24 января.

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Комментарии
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Yevhenii.V (Київ)
22.01.2024 в 16:57
На офіційному сайті АТР представники країни 404 вказані без національної приналежності, проте ua-football гордно підкреслює їх походження
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Комментарии 2
Yevhenii.V (Київ)
22.01.2024 в 16:57
На офіційному сайті АТР представники країни 404 вказані без національної приналежності, проте ua-football гордно підкреслює їх походження
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0
1
Yevhenii.V (Київ)
22.01.2024 в 17:27
Дякую, що реагуєте на коментарі, будьте уважнішими
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