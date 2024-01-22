Australian Open-2024. Впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал ATP прошли все игроки топ-6
Четвертьфиналы обещают быть интересными
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На Открытом чемпионате Австралии по теннису установлено уникальное достижение. Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться шесть лучших теннисистов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Напомним, в четвертьфинал пробились следующие теннисисты из топ-6 рейтинга ATP:
Новак Джокович (Сербия)
Карлос Алькарас (Испания)
Даниил Медведев (-)
Янник Синнер (Италия)
Андрей Рублёв (-)
Александр Зверев (Германия)
Ещё два четвертьфиналиста Australian Open занимают девятое и 12-е место, это Хуберт Хуркач (Польша) и Тейлор Фритц (США) соответственно.
Четвертьфиналы первого в новом сезоне турнира серии "Большого шлема" пройдут 23 и 24 января.
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