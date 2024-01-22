Australian Open-2024. Впервые в истории Открытой эры в четвертьфинал ATP прошли все игроки топ-6

На Открытом чемпионате Австралии по теннису установлено уникальное достижение. Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться шесть лучших теннисистов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Напомним, в четвертьфинал пробились следующие теннисисты из топ-6 рейтинга ATP:

Новак Джокович (Сербия)

Карлос Алькарас (Испания)

Даниил Медведев (-)

Янник Синнер (Италия)

Андрей Рублёв (-)

Александр Зверев (Германия)

Ещё два четвертьфиналиста Australian Open занимают девятое и 12-е место, это Хуберт Хуркач (Польша) и Тейлор Фритц (США) соответственно.

Четвертьфиналы первого в новом сезоне турнира серии "Большого шлема" пройдут 23 и 24 января.