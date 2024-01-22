Ферстаппен: Мы хотим побеждать друг друга с Хэмилтоном, но вне гонок мы становимся обычными парнями
Пилот высказался о соперничестве с Льюисом
Фото: twitter.com/F1
Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", ответил на вопрос по поводу соперничества с семикратным чемпионом мира гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном.
"Конечно, мы хотим побеждать друг друга, но, честно говоря, как только мы оказываемся наедине, мы становимся обычными парнями", — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на The Times.
Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик поделился эмоциями после хет-трика в ворота Севильи
- "Голевая машина". Ла Лига в восторе от игры Довбика
- Артем Довбик стал третьим украинцем, который делал хет-трик в топ-лигах Европы
- Лунин вылетел из Кубка Испании, Салах получил травму, а Хендерсон вернулся в Европу. Главные новости за 18 января
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн