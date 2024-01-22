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Ферстаппен: Мы хотим побеждать друг друга с Хэмилтоном, но вне гонок мы становимся обычными парнями

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Пилот высказался о соперничестве с Льюисом

Ферстаппен: Мы хотим побеждать друг друга с Хэмилтоном, но вне гонок мы становимся обычными парнями

Фото: twitter.com/F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл", ответил на вопрос по поводу соперничества с семикратным чемпионом мира гонщиком "Мерседеса" Льюисом Хэмилтоном.

"Конечно, мы хотим побеждать друг друга, но, честно говоря, как только мы оказываемся наедине, мы становимся обычными парнями", — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на The Times.

Напомним, Ферстаппен стал победителем сезона Формулы-1 2023 года. Чемпионский титул он завоевал досрочно.

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