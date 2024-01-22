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На Australian Open — 2024 был побит рекорд, который держался с 1998 года

Общие новости

Последний рекорд был установлен 26 лет назад

На Australian Open — 2024 был побит рекорд, который держался с 1998 года

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На текущем Australian Open было сыграно 32 пятисетовика. Это стало рекордом турнира.

На стадии 1/8 финала в пяти сетах завершились матч австралийца Алекса де Минора и Андрея Рублёва (6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0), а также противостояние немца Александра Зверева и британца Кэмерона Норри (7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3)).

Таким образом, число пятисетовиков на турнире достигло 32.

Напомним, что прошлый рекорд был установлен в 1998 году, тогда было сыграно 31 матч.

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