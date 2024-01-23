Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в полуфинал Australian Open-2024
Серб отдал сопернику один сет
Фото: Getty Images
В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем США Тейлором Фритцем (12-й в рейтинге ATP).
Australian Open — 2024. АТР. 1/4 финала
Новак Джокович — Тейлором Фритц 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3
Продолжительность матча составила 3 часа 48 минут. Джокович в этой встрече 20 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 21 заработанного. На счету Фритца 16 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Новак Джокович встретится с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублёв (-).
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