  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в полуфинал Australian Open-2024

Общие новости

Серб отдал сопернику один сет

Новак Джокович обыграл Тейлора Фритца и вышел в полуфинал Australian Open-2024

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем США Тейлором Фритцем (12-й в рейтинге ATP).

Australian Open — 2024. АТР. 1/4 финала

Новак Джокович — Тейлором Фритц 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3

Продолжительность матча составила 3 часа 48 минут. Джокович в этой встрече 20 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 21 заработанного. На счету Фритца 16 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Новак Джокович встретится с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублёв (-).

По теме
yellow-arrow
Артуро Видаль вернулся в клуб, где стартовала его карьера
yellow-arrow
Блеск и нищета Саудовской Аравии: Бензема скандалит, Неймар катается на яхте, а Роналду бьет рекорды при пустых трибунах
yellow-arrow
Интер Майами с Месси и Суаресом проиграл Далласу
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости