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Карим Бензема хочет покинуть клуб из Саудовской Аравии

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Нападающий поговорил с руководством клуба

Карим Бензема хочет покинуть клуб из Саудовской Аравии

фото из свободных источников

Новина українською

Нападающий Карим Бензема хочет покинуть "Аль-Иттихад". Об этом сообщает издание AFP.

36-летний игрок попросил руководство саудовского клуба временно покинуть "Аль-Иттихад". По информации AFP, Бензема чувствует, что не в состоянии показывать лучшие результаты из-за давления, с тех пор как присоединился к клубу Про-лиги.

Карим в этом сезоне саудовской Про-лиги сыграл 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

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Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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