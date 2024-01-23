Карим Бензема хочет покинуть клуб из Саудовской Аравии
Нападающий поговорил с руководством клуба
фото из свободных источников
Нападающий Карим Бензема хочет покинуть "Аль-Иттихад". Об этом сообщает издание AFP.
36-летний игрок попросил руководство саудовского клуба временно покинуть "Аль-Иттихад". По информации AFP, Бензема чувствует, что не в состоянии показывать лучшие результаты из-за давления, с тех пор как присоединился к клубу Про-лиги.
Карим в этом сезоне саудовской Про-лиги сыграл 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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