Челси вышел в финал Кубка лиги, Динамо торгует хавбека, Бензема хочет покинуть Аравию. Главные новости за 23 января

Синие ярко отыгрались после поражения в первом матче с "Мидлсбро", набросав андердогу целых 6 голов. Почти у всех игроков "Челси" шла игра, но только не в Михаила Мудрика — его даже заменили в перерыве. В финале соперником лондонцев будет победитель пары "Ливерпуль" - "Фулхэм".

Об этом пишет AFP. Карим перебрался в Саудовскую Аравию прошлым летом, подписав контракт с зарплатой 100 млн евро в год, но с тех пор забил лишь 9 голов в 15 матчах и теперь жалуется за чрезмерное давление. Возможно, мы скоро увидим 36-летнего француза в Европе.

Соглашение рассчитано до 2028 года, и в нем прописаны отступные в миллиард евро. 26-летний Милитао играет за "Реал" с 2019 года и является основным центрбеком. В настоящее время он восстанавливается после разрыва связок и вернется на поле не ранее конца февраля.

Максим ранее подписал с Киевом предварительный контракт, по которому он присоединится к клубу летом, но "Динамо" хочет ускорить процесс и забрать хавбека уже сейчас. Цена вопроса — сотни тысяч евро. Пока компромисса достичь не удалось, торги продолжаются.

"Сельта" Рафы Бенитеса начала создавать опасные моменты уже при счете 0:2 в пользу басков, так что результат логичен. Остальные четвертьфиналы Кубка Испании пройдут в среду и четверг; "Реал" уже вылетел, но "Барса", "Жирона", "Атлетико" и "Атлетик" еще на месте.

Камерун вышел из группы благодаря вымученной победе над Гамбией (3:2), также с трудом дался результат и Буркина-Фасо. В то же время Ангола и, особенно, действующий чемпион Сенегал преодолели первый этап без вопросов и поражений — у них есть командная игра, которой не видно, например, у некогда грозного Алжира, который постарел и вылетел уже после трех туров.