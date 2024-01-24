Экс-нападающий Реала и МЮ возвращается в родной клуб

Хавьер Эрнандес, более известный по прозвищу Чичарито, в ближайшее время будет представлен как игрок "Чиваса Гвадалахары".

Источники мексиканской команды сообщают, что все готово к возвращению воспитанника. По их информации, Эрнандес будет представлен как новый игрок клуба в субботу, 27 января.

Напомним, что начиная с 2010 года Чичарито провел 10 лет в составе 5 топовых европейских команд ("Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Байер", "Вест Хэм" и "Севилья"). В 2020 году 35-летний форвард вернулся в Северную Америку, подписав контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси".