"СМИ уже не знают, что придумать". Бензема - о слухах о желании уйти из Аль-Иттихада
Карим прокомментировал последние слухи
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Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема прокомментировал последние слухи, связывающие его с уходом из саудовского клуба.
"СМИ уже не знают, что придумать. Абсолютная неправда", - приводит слова Бензема французское информационное агентство RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.
Напомним, ранее появилась информация, что Карим Бензема изъявил желание покинуть "Аль-Иттихад" на временной основе. Отмечалось, что желание 36-летнего футболиста обусловлено тем, что он испытывает слишком большое давление.
Бензема перешел в "Аль-Иттихад" прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года.
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