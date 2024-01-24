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"СМИ уже не знают, что придумать". Бензема - о слухах о желании уйти из Аль-Иттихада

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Карим прокомментировал последние слухи

"СМИ уже не знают, что придумать". Бензема - о слухах о желании уйти из Аль-Иттихада

фото из свободных источников

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Нападающий "Аль-Иттихада" Карим Бензема прокомментировал последние слухи, связывающие его с уходом из саудовского клуба.

"СМИ уже не знают, что придумать. Абсолютная неправда", - приводит слова Бензема французское информационное агентство RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, ранее появилась информация, что Карим Бензема изъявил желание покинуть "Аль-Иттихад" на временной основе. Отмечалось, что желание 36-летнего футболиста обусловлено тем, что он испытывает слишком большое давление.

Бензема перешел в "Аль-Иттихад" прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года.

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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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