Журналист Агирре: Криштиану - лучший в истории. За Роналду в саудовскую лигу поехали лучшие, за Лео в МЛС - только его друзья

Журналист и друг Криштиану Роналду ответил хейтерам португальца.

"Как поживаете, дети? Небольшое послание для всех тех, кто говорит, что Криштиану пора на пенсию и все кончено, ему уже 39 лет.

Криштиану всегда делает разницу. Неважно, в какой лиге он играет, какой у него тренер или какая у него команда. Он делает разницу. Он лучший бомбардир в истории футбола. Знаете, что это значит? Ему скоро 39 лет, а он все еще держит рот на замке.

Ему не нужно окружать себя друзьями. Где бы он ни был, он добивается успеха, потому что живет ради футбола. Он думает о футболе 24 часа в сутки. Он лучший игрок в истории.

Есть и другие, которые получают The Best. За то, что ничего не делали, просто выиграли французскую лигу и Кубок американской лиги.

Знаете, что из этого вышло? Месси стыдится себя и не выложил ни одного видео в соцсети. Он не гордится тем, что получил эту награду. Пожалуйста, не защищайте его больше.

И наконец, дети, знаете, в чем разница? Когда Криштиану перешел в саудовскую лигу, лучшие игроки перешли в саудовскую лигу. Когда Месси перешел в американскую лигу, к нему перешли только его друзья.

Хватит уже, обсуждать нечего", - сказал журналист El Chiringuito и друг Роналду Эду Агирре.