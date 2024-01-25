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Нойер - лучший голкипер 2010-х по версии FourFourTwo

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Новый рейтинг от издания

Нойер - лучший голкипер 2010-х по версии FourFourTwo

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный портал FourFourTwo провозгласил свою версию лучших голкиперов 2010-х годов.

По мнению издания лучшим вратарём предыдущего десятилетия является страж ворот сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер.

В целом топ-15 рейтинга выглядит таким образом:

1. Мануэль Нойер, Германия.

2. Джанлуиджи Буффон, Италия.

3. Ян Облак, Словения.

4. Икер Касильяс, Испания.

5. Марк-Андре тер Штеген, Германия.

6. Тибо Куртуа, Бельгия.

7. Давид Де Хеа, Испания.

8. Петр Чех, Чехия.

9. Самир Ханданович, Словения.

10. Кейлор Навас, Коста-Рика.

11. Виктор Вальдес, Испания.

12. Алиссон, Бразилия.

13. Уго Льорис, Франция.

14. Каспер Шмейхель, Дания.

15. Эдерсон, Бразилия.

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Мануэль Нойер
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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
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