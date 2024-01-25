Нойер - лучший голкипер 2010-х по версии FourFourTwo
Новый рейтинг от издания
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетный портал FourFourTwo провозгласил свою версию лучших голкиперов 2010-х годов.
По мнению издания лучшим вратарём предыдущего десятилетия является страж ворот сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер.
В целом топ-15 рейтинга выглядит таким образом:
1. Мануэль Нойер, Германия.
2. Джанлуиджи Буффон, Италия.
3. Ян Облак, Словения.
4. Икер Касильяс, Испания.
5. Марк-Андре тер Штеген, Германия.
6. Тибо Куртуа, Бельгия.
7. Давид Де Хеа, Испания.
8. Петр Чех, Чехия.
9. Самир Ханданович, Словения.
10. Кейлор Навас, Коста-Рика.
11. Виктор Вальдес, Испания.
12. Алиссон, Бразилия.
13. Уго Льорис, Франция.
14. Каспер Шмейхель, Дания.
15. Эдерсон, Бразилия.
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