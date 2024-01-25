Начальник департамента УЕФА покинул свой пост из-за разногласий с Чеферином

Бывший игрок сборной Хорватии и "Милана" Звонимир Бобан покинул свой пост руководителя футбольного отдела УЕФА, сообщает The Guardian.

Причиной отставки стало предложение сменить устав организации, что позволит ее президенту Александру Чеферину остаться на третий срок.

"После выражения моей глубокой обеспокоенности и полного несогласия с самим предложением президент ответил, что не видит в ней никакой правовой или морально-этической проблемы. Полностью понимаю, что нет ничего идеального, не в последнюю очередь и я сам. Я не претендую на роль какого-то героя, и знаю, что многие другие имеют такое же мнение, возможно, это наивно, но точно правильно.

В течение трех лет мои отношения и сотрудничество с Александром и всеми моими коллегами в УЕФА были замечательными – я хотел бы поблагодарить их за это и пожелать всего наилучшего. Мне жалко и грустно, но я оставляю УЕФА".