Начальник департамента УЕФА покинул свой пост из-за разногласий с Чеферином
Терпение лопнуло
Бывший игрок сборной Хорватии и "Милана" Звонимир Бобан покинул свой пост руководителя футбольного отдела УЕФА, сообщает The Guardian.
Причиной отставки стало предложение сменить устав организации, что позволит ее президенту Александру Чеферину остаться на третий срок.
"После выражения моей глубокой обеспокоенности и полного несогласия с самим предложением президент ответил, что не видит в ней никакой правовой или морально-этической проблемы. Полностью понимаю, что нет ничего идеального, не в последнюю очередь и я сам. Я не претендую на роль какого-то героя, и знаю, что многие другие имеют такое же мнение, возможно, это наивно, но точно правильно.
В течение трех лет мои отношения и сотрудничество с Александром и всеми моими коллегами в УЕФА были замечательными – я хотел бы поблагодарить их за это и пожелать всего наилучшего. Мне жалко и грустно, но я оставляю УЕФА".
Действующий устав УЕФА ограничивает срок полномочий президентов 12 лет. Новые поправки предполагают, что первые три года пребывания Чеферина в должности не будут учитываться в срок его полномочий в 12 лет. Если поправки будут одобрены членами УЕФА на конгрессе 8 февраля в Париже, Чеферин может стать кандидатом в президенты УЕФА в 2027 году и оставаться на этом посту в течение 15 лет.
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