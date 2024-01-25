Азар встретился с болбоем, которого ударил 11 лет назад. Теперь он - миллионер
Забавный поворот в жизни
LADbible
Бывший игрок "Челси" и мадридского "Реала" Эден Азар встретился с парнем, с которым у него случился неприятный инцидент 11 лет назад. 23 января 2013 года в ответном матче полуфинала Кубка Лиги между "Свонси" и "Челси" бельгиец ударил ногой болбоя. За это бельгиец получил прямую красную карточку и трехматчевую дисквалификацию.
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???? ¡¡¡Ahora es multimillonario!!!https://t.co/IVmKjFJMih
Имя того болбоя – Чарли Морган. В 2015 году со школьным другом он основал премиальную водку. Бренду дали название – "Au Vodka". Ее главная особенность – золотистая бутылка. The Times в своем рейтинге "молодых богачей" разместили Моргана на 24 месте, оценив его состояние в 40 млн фунтов.
Спустя столько времени главные герои того случая встретились снова и провели немного времени вместе. Они сыграли в гольф, шахматы и сделали несколько фото.
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