19-летня Кори Гауфф уступила в полуфинальном матче Australian Open-2024
Победу одержала Арина Соболенко
фото - rolandgarros.com
25 января состоялся первый полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2024. Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф не смогла обыграть Арину Соболенко.
Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. На счету Гауфф пять эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Соболенко четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.
В финале Australian Open Соболенко сыграет с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
WTA. Australian Open-2024. Полуфинал.
Кори Гауфф — Арина Соболенко 6:7 (2:7), 4:6
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