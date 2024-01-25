19-летня Кори Гауфф уступила в полуфинальном матче Australian Open-2024

25 января состоялся первый полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2024. Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф не смогла обыграть Арину Соболенко.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. На счету Гауфф пять эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Соболенко четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти заработанных.

В финале Australian Open Соболенко сыграет с победительницей противостояния Даяна Ястремская (Украина) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

WTA. Australian Open-2024. Полуфинал.

Кори Гауфф — Арина Соболенко 6:7 (2:7), 4:6