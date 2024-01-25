76-летний Дик Адвокат вернулся к тренерской работе
Застой длился недолго
Фото: De Telegraaf
Опытный нидерландский тренер Дик Адвокат официально возглавил сборную Кюрасао.
Подробности контракта остаются неразглашенными.
Последним клубом Адвоката был "Ден Хааг", который он покинул летом прошлого года.
76-летний Адвокат известен своей работой со сборными Нидерландов, России, Бельгии, Сербии и Южной Кореи. На клубном уровне он возглавлял "Фейеноорд", "ПСВ", гладбасскую "Боруссию", "АЗ", "Сандерленд" и "Утрехт".
Сборная Кюрасао присоединилась к ФИФА в 2011 году и сейчас занимает 90 место в мировом рейтинге. Ранее ее тренировали такие легенды, как Патрик Клюйверт и Гус Хиддинк.
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