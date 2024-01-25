76-летний Дик Адвокат вернулся к тренерской работе

Опытный нидерландский тренер Дик Адвокат официально возглавил сборную Кюрасао.

Подробности контракта остаются неразглашенными.

Последним клубом Адвоката был "Ден Хааг", который он покинул летом прошлого года.

76-летний Адвокат известен своей работой со сборными Нидерландов, России, Бельгии, Сербии и Южной Кореи. На клубном уровне он возглавлял "Фейеноорд", "ПСВ", гладбасскую "Боруссию", "АЗ", "Сандерленд" и "Утрехт".

Сборная Кюрасао присоединилась к ФИФА в 2011 году и сейчас занимает 90 место в мировом рейтинге. Ранее ее тренировали такие легенды, как Патрик Клюйверт и Гус Хиддинк.