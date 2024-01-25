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АТР. Определились финалисты Australian Open-2024 в парном разряде

Общие новости

Финал состоится 27 января

АТР. Определились финалисты Australian Open-2024 в парном разряде

instagram.com/australianopen

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

25 января на Australian Open — 2024 определились финалисты в мужском парном разряде.

Так, в первом полуфинальном матче вторые сеяные турнира Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия) одержали победу над Томашем Махачем (Чехия) и Чжан Чжичжэнем (Китай).

Встреча продлилась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:7) в пользу Бопанны/Эбдена.

Во втором полуфинале итальянцы Симоне Болелли и Андреа Вавассори в трёх сетах переиграли немцев Янника Ханфмана и Доминика Кёпфера. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:5) в пользу итальянских теннисистов.

Финал Australian Open в мужском парном разряде состоится в субботу, 27 января.

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