Александр Шевченко: Программа Андрея Николаевича приятная, добрая, классная
Александр Шевченко рассказал о своем назначении в команду Андрея Шевченко
ffl.org.ua
Вице-президент УАФ и действующий глава Федерации футбола Львовской области Александр Шевченко рассказал о своем назначении в команде Андрея Шевченко.
- Не думаю, что эта должность новая. Я был вице-президентом предыдущей команды, но для меня это новый вызов. Надо сделать новые вздохи в украинском футболе. Думаю, будет какой-то опыт, который был у меня по организации футбола во Львовской ассоциации. Перенести этот опыт на всеукраинский уровень.
Постараемся дать новое дыхание в украинский футбол и поддерживать Андрея Николаевича.
– У вас был с ним разговор? О чем говорили, когда общались, что войдете в его команду?
– Конкретных договоренностей никаких не было. Был разговор о том, что Андрей Николаевич хотел бы видеть меня в своей команде. Я сказал, что не против. По крайней мере, у нас одинаковые фамилии – возможно, это что-то даст.
- У вас есть какие-либо конкретные обязанности?
- Еще этого не оговаривали, потому что сейчас были приняты необходимые вопросы, долгое время задержанные из-за того, что не был не совсем дееспособен прошлый исполком. Потому сегодня мы поговорили именно об этом.
– Какие вообще впечатления от прихода нового президента, программы, направлений работы?
- Программа приятная, добрая, классная. Будем надеяться, что все получится, что украинский футбол изменится в лучшую сторону. Даже при том, какая ситуация сегодня происходит в нашей стране, – сказал Шевченко.
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